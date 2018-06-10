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Інтерв'ю

Угорщина оголосила військову тривогу через нелегальний літак з України

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 14:00
Фото: пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань" (mukachevo.net)
Фото: пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань" (mukachevo.net)

Інцидент стався на українсько-угорському кордоні в районі пункту пропуску "Лужанка – Берегшурань"

Невеликий літак з України сьогодні вночі, 10 червня, нелегально перетнув повітряний простір Угорщини, змусивши привести угорські повітряні сили в бойову готовність. Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

Так, згідно з інформацією видання, співробітники Держприкордонслужби відразу ж оголосили тривогу і поінформували відповідні органи безпеки НАТО. Крім того, в повітря підняли шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen.

Повідомляється, що інцидент стався на українсько-угорському кордоні в районі пункту пропуску "Лужанка - Берегшурань".

У свою чергу, угорські військові зазначили, що літак, що прибув з України, покинув повітряний простір Угорщині після ряду маневрів.

"Не виключено, що це черговий контрабандний літак, яким закарпатські ділки відправляють в ЄС все що завгодно: сигарети, нелегалів та інші заборонені товари", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ заблокувала масштабне переправлення нелегалів в Україну.

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Теги публікації: Україна, Угорщина, контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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