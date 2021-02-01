Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия нужна Украине как надежный друг и партнер. Кулеба также отметил важность урегулирования отношений между Киевом и Будапештом.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Как отметил министр, Венгрия является "очень непростым партнером" для Украины, но нужно двигаться вперед для урегулирования отношений, но никогда не поступаясь своими национальными интересами, и не пересекая "красные линии".

"Нам с Венгрией нужно пройти долгий путь ... Потому что Венгрия нужна нам как надежный друг и партнер для решения вопросов в НАТО и Европейском союзе", - заявил Кулеба.

Напомним, 27 января Кулеба встретился в Киеве с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Накануне встречи Кулеба заявлял, что Киев не даст Будапешту диктовать свои условия.

Также РБК-Украина писало, что в ходе встречи министров Украина и Венгрия договорились о создании рабочей группы для внедрения закона об образовании.