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Венгрия надеется, что частные школы в Украине смогут свободно выбирать язык обучения

НовостиПолитика    22.06.2018 - 15:58
Фото: Петер Сийярто (flickr.com/mfarussia)
Фото: Петер Сийярто (flickr.com/mfarussia)

Украина гарантирует право обучения на национальных языках в частных школах

Венгрия рассчитывает, что на частные школы в Украине не будут распространяться требования вести образовательный процесс исключительно на украинском языке, и они смогут свободно выбирать язык обучения. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам консультаций с украинской стороной, передает mukachevo.net.

"Мы сделали определенные шаги вперед, и мы довольны, но впереди еще долгий путь, нам еще надо многое сделать. Мы ожидаем, и министр (Лилия, - ред.) Гриневич нам это подтвердила, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии. В частности, что работа частных школ будет выведена за действие закона", - отметил Сийярто.

Напомним, еще в феврале сообщалось, что Министерство образования и науки Украины учло рекомендации Венецианской комиссии по языку обучения в частных школах. Речь идет о том, что любая национальная община сможет открывать частные школы со своим языком обучения, однако остается норма о выполнении стандарта по изучению украинского языка.

 

Венгрия заинтересована в хороших отношениях с Украиной, - Сийярто
Теги публикации: Венгрия, язык, школа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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