Венгрия надеется, что частные школы в Украине смогут свободно выбирать язык обучения

Украина гарантирует право обучения на национальных языках в частных школах

Венгрия рассчитывает, что на частные школы в Украине не будут распространяться требования вести образовательный процесс исключительно на украинском языке, и они смогут свободно выбирать язык обучения. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам консультаций с украинской стороной, передает mukachevo.net.

"Мы сделали определенные шаги вперед, и мы довольны, но впереди еще долгий путь, нам еще надо многое сделать. Мы ожидаем, и министр (Лилия, - ред.) Гриневич нам это подтвердила, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии. В частности, что работа частных школ будет выведена за действие закона", - отметил Сийярто.

Напомним, еще в феврале сообщалось, что Министерство образования и науки Украины учло рекомендации Венецианской комиссии по языку обучения в частных школах. Речь идет о том, что любая национальная община сможет открывать частные школы со своим языком обучения, однако остается норма о выполнении стандарта по изучению украинского языка.