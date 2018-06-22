Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Угорщина сподівається, що приватні школи в Україні зможуть вільно обирати мову навчання

НовиниПолітика    22.06.2018 - 15:58
Фото: Петер Сійярто (flickr.com/mfarussia)
Фото: Петер Сійярто (flickr.com/mfarussia)

Україна гарантує право на навчання національними мовами в приватних школах

Угорщина розраховує, що на приватні школи в Україні не будуть поширюватися вимоги вести освітній процес виключно українською мовою, і вони зможуть вільно обирати мову навчання. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції за підсумками консультацій з українською стороною, передає mukachevo.net.

"Ми зробили певні кроки вперед, і ми задоволені, але попереду ще довгий шлях, нам ще треба багато зробити. Ми очікуємо, і міністр (Лілія, - ред.) Гриневич нам це підтвердила, що Україна врахує рекомендації Венеціанської комісії. Зокрема, що робота приватних шкіл буде виведена за дію закону", - зазначив Сійярто.

Нагадаємо, ще в лютому повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України врахувало рекомендації Венеціанської комісії щодо мови навчання у приватних школах. Мова йде про те, що будь-яка національна громада зможе відкривати приватні школи зі своєю мовою навчання, однак залишається норма про виконання стандарту з вивчення української мови.

 

Угорщина зацікавлена в хороших відносинах з Україною, - Сійярто
Теги публікації: Угорщина, язык, школа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся