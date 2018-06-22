Угорщина сподівається, що приватні школи в Україні зможуть вільно обирати мову навчання

Україна гарантує право на навчання національними мовами в приватних школах

Угорщина розраховує, що на приватні школи в Україні не будуть поширюватися вимоги вести освітній процес виключно українською мовою, і вони зможуть вільно обирати мову навчання. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції за підсумками консультацій з українською стороною, передає mukachevo.net.

"Ми зробили певні кроки вперед, і ми задоволені, але попереду ще довгий шлях, нам ще треба багато зробити. Ми очікуємо, і міністр (Лілія, - ред.) Гриневич нам це підтвердила, що Україна врахує рекомендації Венеціанської комісії. Зокрема, що робота приватних шкіл буде виведена за дію закону", - зазначив Сійярто.

Нагадаємо, ще в лютому повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України врахувало рекомендації Венеціанської комісії щодо мови навчання у приватних школах. Мова йде про те, що будь-яка національна громада зможе відкривати приватні школи зі своєю мовою навчання, однак залишається норма про виконання стандарту з вивчення української мови.