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Венгрия начала первой в ЕС прививать китайской COVID-вакциной

Новина українською → Будапешт, Среда 24 февраля 2021 14:59
Венгрия начала первой в ЕС прививать китайской COVID-вакциной Фото: COVID-вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 24 февраля, в Венгрии для вакцинации начали применять китайский препарат от коронавируса компании Sinopharm. Таким образом, Венгрия стала первой в ЕС страной, которая приступила к использованию вакцины китайского производства.

Об этом сообщает Euronews.

"Сегодня мы начинаем делать прививки китайской вакциной", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия закупила у компании Sinopharm пять миллионов вакцин - этого достаточно для лечения 2,5 миллиона человек. Однако вакцина пока не была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

Постановление правительства упростило процесс утверждения вакцины в Венгрии, позволив использовать любую вакцину, вводимую по меньшей мере одному миллиону человек во всем мире, без прохождения проверки регуляторным органом страны.

Напомним, недавно в Венгрию прибыла партия вакцины от COVID-19 Sinopharm, произведенной в Китае. Таким образом, Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая получила китайскую вакцину.

Кроме того, 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа.

После этого, 2 февраля, Венгрия получила первую партию российской вакцины "Спутник V". В страну доставили 40 тысяч доз препарата, что позволит вакцинировать 20 тысяч жителей Венгрии.

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