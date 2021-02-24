Венгрия начала первой в ЕС прививать китайской COVID-вакциной

В среду, 24 февраля, в Венгрии для вакцинации начали применять китайский препарат от коронавируса компании Sinopharm. Таким образом, Венгрия стала первой в ЕС страной, которая приступила к использованию вакцины китайского производства.

Об этом сообщает Euronews.