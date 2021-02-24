Угорщина почала першою в ЄС прищеплювати китайської COVID-вакциною

У середу, 24 лютого, в Угорщині для вакцинації почали застосовувати китайський препарат від коронавірусу компанії Sinopharm. Таким чином, Угорщина стала першою країною ЄС, яка приступила до використання вакцини китайського виробництва.

Про це повідомляє Euronews.