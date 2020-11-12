ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Венгрия изменила условия пересечения границы украинцами: кого пропустят

Автор: Дмитрий Левицкий

Из-за введения Венгрией комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 6:00 по киевскому времени, были изменены условия пропуска через границу. В Венгрию смогут попасть только некоторые категории украинцев.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По информации венгерской стороны, которую она предоставила украинским пограничникам, во время действия комендантского часа в Венгрию будут пропускать только лиц, следующих:

  • к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии;
  • с целью трудоустройства, но при наличии соответствующих документов;
  • транзитом через территорию Венгрии, но при наличии документов, которые подтверждают транзитный характер поездки.

Также на территорию Венгрии будут пропускать водителей грузовиков, которые осуществляют международные перевозки.

Напомним, ранее комендантский час в Венгрии действовал с 01:00 до 06:00 по киевскому времени. В этот период через границу также пропускали лишь некоторые категории граждан.

Как писало РБК-Украина, 9 ноября венгерское правительство решило ужесточить ограничения в Венгрии. В частности, в стране решили изменить длительность комендантского часа, а также закрыть школы и университеты.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Венгрияграницаукраинцы