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Угорщина змінила умови перетину кордону українцями: кого пропустять

Автор: Дмитро Левицький

Через запровадження Угорщиною комендантської години, яка діятиме з 21:00 до 6:00 за київським часом, було змінено умови пропуску через кордон. В Угорщину зможуть потрапити лише деякі категорії українців.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За інформацією угорської сторони, яку вона надала українським прикордонникам, під час дії комендантської години в Угорщину будуть пропускати лише осіб, які прямують:

  • до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;
  • з метою працевлаштування, але за наявності відповідних документів;
  • транзитом через територію Угорщини, але за наявності документів що підтверджують транзитний характер подорожі.

Також на територію Угорщини пропускатимуть водіїв вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення.

Нагадаємо, раніше комендантська година в Угорщині діяла з 01:00 до 06:00 за київським часом. У цей період через кордон пропускали також лише деякі категорії громадян.

Як писало РБК-Україна, 9 листопада угорський уряд вирішив посилити обмеження в Угорщині. Зокрема, в країні вирішили змінити тривалість комендантської години та закрити школи та університети.

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