Цены на нефть продолжили рост, поскольку ЕС готовит эмбарго ЕС на поставки из России
Цены на нефть выросли во вторник, 3 мая продолжив рост предыдущей сессии. Европейский союз подтвердил планы ужесточить санкции в отношении России на этой неделе, а Германия заявила, что готова поддержать немедленное эмбарго на российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,2%, или на 107,83 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) вы выросли на 0,2% до 105,34 долларов за баррель.
"Цены на сырую нефть выросли после комментариев министра экономики Германии, который отметил, что ЕС планирует запретить импорт российской нефти либо немедленно, либо через несколько месяцев", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.
Ожидается, что во вторник Европейская комиссия завершит работу над шестым пакетом санкций Европейского союза (ЕС) против России за вторжение в Украину, который будет включать запрет на покупку российской нефти.
Эмбарго может не коснуться Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской нефти, заявили в понедельник два представителя ЕС.
Нехватка нефтепродуктов увеличивает спрос на сырую нефть, что способствовало росту котировок Brent и WTI более чем на 40 центов в понедельник после волатильной сессии.
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