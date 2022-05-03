ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цены на нефть продолжили рост, поскольку ЕС готовит эмбарго ЕС на поставки из России

Новина українською →
Токио, Вторник 03 мая 2022 08:41
Цены на нефть продолжили рост, поскольку ЕС готовит эмбарго ЕС на поставки из России Фото: Цены на нефть растут в ожидании эмбарго (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли во вторник, 3 мая продолжив рост предыдущей сессии. Европейский союз подтвердил планы ужесточить санкции в отношении России на этой неделе, а Германия заявила, что готова поддержать немедленное эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,2%, или на 107,83 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) вы выросли на 0,2% до 105,34 долларов за баррель.

"Цены на сырую нефть выросли после комментариев министра экономики Германии, который отметил, что ЕС планирует запретить импорт российской нефти либо немедленно, либо через несколько месяцев", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Ожидается, что во вторник Европейская комиссия завершит работу над шестым пакетом санкций Европейского союза (ЕС) против России за вторжение в Украину, который будет включать запрет на покупку российской нефти.

Эмбарго может не коснуться Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской нефти, заявили в понедельник два представителя ЕС.

Нехватка нефтепродуктов увеличивает спрос на сырую нефть, что способствовало росту котировок Brent и WTI более чем на 40 центов в понедельник после волатильной сессии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине