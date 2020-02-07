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Венгрия готова выделить 50 млн долларов на инфраструктуру в Украине

Новости » Политика     07.02.2020 - 12:25
Венгрия готова выделить 50 млн долларов на инфраструктуру в Украине
Фото: Петер Сийярто (flickr.com/mfa_lithuania)

Украина и Венгрия могут открыть еще один пункт пропуска на границе

Венгрия готова выделить украинской стороне 50 млн долларов на инфраструктурные проекты. Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в марте в Будапеште пройдет заседание межправительственной комиссии Украина-Венгрия.

"Мы хотим достичь успеха на переговорах в марте и договориться об устройстве хотя бы еще одного пропускного пункта на границе. Хотим договориться об использовании 50 млн долларов, которые Венгрия выделяет на инфраструктурные проекты в Украине, хотим достичь результатов в переговорах о признании дипломов двух стран", - подчеркнул Сийярто.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Беларусь планируют запустить речной маршрут по Припяти. В частности, планируется запуск корабля "Рассвет" на конец апреля 2020 года по маршруту Киев-Мозырь-Киев.

Ранее также стало известно, что Всемирный банк ожидает принятия закона о железнодорожном транспорте Украины. Закон должен имплементировать директивы и регламенты, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

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