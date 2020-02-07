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Угорщина готова виділити 50 млн доларів на інфраструктуру в Україні

Новини » Політика     07.02.2020 - 12:25
Угорщина готова виділити 50 млн доларів на інфраструктуру в Україні
Фото: Петер Сійярто (flickr.com/mfa_lithuania)

Україна і Угорщина можуть відкрити ще один пункт пропуску на кордоні

Угорщина готова виділити українській стороні 50 млн доларів на інфраструктурні проекти. Про це на брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в березні в Будапешті пройде засідання міжурядової комісії Україна-Угорщина.

"Ми хочемо досягти успіху на переговорах у березні й домовитися про влаштування хоча б ще одного пропускного пункту на кордоні. Хочемо домовитися про використання 50 млн доларів, які Угорщина виділяє на інфраструктурні проекти в Україні, хочемо досягти результатів у переговорах про визнання дипломів двох країн", - підкреслив Сійярто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Білорусь планують запустити річковий маршрут Прип'яті. Зокрема, планується запуск корабля "Світанок" на кінець квітня 2020 року за маршрутом Київ-Мозир-Київ.

Раніше також стало відомо, що Світовий банк очікує прийняття закону про залізничний транспорт України. Закон повинен імплементувати директиви та регламенти, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

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