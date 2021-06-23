UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Венгрия едва не выбила Германию с Евро-2020. Немцы спасли ничью в драматичном матче

Автор: Роман Тверденко

Сборная Германия драматично спасла для себя путевку в плей-офф Евро-2020. Немцы едва не проиграли Венгрии в Мюнхене.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК Favbet.

Матч начался шоково для местной публики. Венгрия забила на 11-й минуте. Отличился Адам Салай.

После этого Германия пыталась сравнять счет очень долго. Сделать это удалось Каю Хаверцу лишь на 66-й минуте.

Но после этого, уже спустя две минуты Венгрия вновь вышла вперед. Отличился Андраш Шафер.

Матч близился к концу и казалось, что на Альянц Арене зрители увидят абсолютную сенсацию турнира. Но на 84-й минуте успокоил зрителей Леон Горецка. 2:2. Так матч и завершился.

В параллельном матче Франция и Португалия также сыграли 2:2. Франция выиграла группу, Германия и Португалия также проходят дальше. Португальцы попадают в 1/8 финала через рейтинг третьих команд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро-2020