Венгрия едва не выбила Германию с Евро-2020. Немцы спасли ничью в драматичном матче

Сборная Германия драматично спасла для себя путевку в плей-офф Евро-2020. Немцы едва не проиграли Венгрии в Мюнхене.
Подробности матча - в материале РБК-Украина.
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Матч начался шоково для местной публики. Венгрия забила на 11-й минуте. Отличился Адам Салай.
После этого Германия пыталась сравнять счет очень долго. Сделать это удалось Каю Хаверцу лишь на 66-й минуте.
Но после этого, уже спустя две минуты Венгрия вновь вышла вперед. Отличился Андраш Шафер.
Матч близился к концу и казалось, что на Альянц Арене зрители увидят абсолютную сенсацию турнира. Но на 84-й минуте успокоил зрителей Леон Горецка. 2:2. Так матч и завершился.
В параллельном матче Франция и Португалия также сыграли 2:2. Франция выиграла группу, Германия и Португалия также проходят дальше. Португальцы попадают в 1/8 финала через рейтинг третьих команд.