Венгрия едва не выбила Германию с Евро-2020. Немцы спасли ничью в драматичном матче

Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК Favbet.

Матч начался шоково для местной публики. Венгрия забила на 11-й минуте. Отличился Адам Салай.

После этого Германия пыталась сравнять счет очень долго. Сделать это удалось Каю Хаверцу лишь на 66-й минуте.

Но после этого, уже спустя две минуты Венгрия вновь вышла вперед. Отличился Андраш Шафер.

Матч близился к концу и казалось, что на Альянц Арене зрители увидят абсолютную сенсацию турнира. Но на 84-й минуте успокоил зрителей Леон Горецка. 2:2. Так матч и завершился.

В параллельном матче Франция и Португалия также сыграли 2:2. Франция выиграла группу, Германия и Португалия также проходят дальше. Португальцы попадают в 1/8 финала через рейтинг третьих команд.