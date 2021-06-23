Угорщина ледь не вибила Німеччину з Євро-2020. Німці врятували нічию в драматичному матчі

Матч розпочався шоково для місцевої публіки. Угорщина забила на 11-й хвилині. Відзначився Адам Салай.

Після цього Німеччина намагалася зрівняти рахунок дуже довго. Зробити це вдалося Каю Хаверцу лише на 66-й хвилині.

Але після цього, вже через дві хвилини Угорщина знову вийшла вперед. Відзначився Андраш Шафер.

Матч наближався до кінця і здавалося, що на Альянц Арені глядачі побачать абсолютну сенсацію турніру. Але на 84-й хвилині заспокоїв глядачів Леон Горецька. 2:2. Так матч і завершився.

У паралельному матчі Франція і Португалія також зіграли 2:2. Франція виграла групу, Німеччина та Португалія також проходять далі. Португальці потрапляють в 1/8 фіналу через рейтинг третіх команд.