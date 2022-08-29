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Венгрия надеется на увеличенные поставок от "Газпрома" с сентября, - Сийярто

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Венгрия, Понедельник 29 августа 2022 16:15
Венгрия надеется на увеличенные поставок от "Газпрома" с сентября, - Сийярто Фото: россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, есть жертвы (flickr)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство иностранных дел Венгрии хочет достичь соглашения с "Газпромом" об увеличении поставок газа в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Есть предложение увеличить поставки газа, в ближайшие дни мы это доработаем с Газпромом и подпишем соглашение, по которому мы могли бы получить увеличение суточных поставок", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Деталей этой сделки Сийярто не раскрыл, но месяц назад он договорился о дополнительных 700 млн метров кубических газа через министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт намерен договориться с Москвой о дополнительной закупке 700 миллионов кубометров газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период. Для этого Петер Сийярто посещал Москву и согласно новым договоренностям, до конца августа в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток" дополнительно будет поступать по 2,6 миллиона кубометров газа ежедневно.

Напомним, что Россия построит два атомных реакторы в Венгрии.

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