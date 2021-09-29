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В Венгрии заявили, что продолжат блокировать вступление Украины в НАТО

Автор: Валерия Полищук

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику страны. При этом он заявил, что Будапешт продолжить блокировать вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.

"Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с россиянами, тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО", - заявил Гуйяш.

Напомним, Венгрия и Россия 27 сентября подписали контракт о поставках газа в обход Украины. Украинская сторона раскритиковала Будапешт за новое соглашение с Москвой, в ответной реакции венгерский МИД назвал такую позицию Киева вмешательством во внутренние дела.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки".

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