В Венгрии вводят комендантский час

Правительство Венгрии ужесточает карантинные ограничения в стране. В частности, вводится комендантский час.
Об этом сообщает Reuters.
Так, с полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения. При этом школы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны.
Так же футбольные матчи будут проводиться со зрителями.
Пытаясь минимизировать дальнейший ущерб пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения строгих мер изоляции.
Кроме того, в Венгрии за нарушение масочного режима ожидаются суровые штрафы.
Напомним, в Париже введут комендантский час в связи с увеличением новых случаев коронавируса.
Кроме того, в Турции ужесточат карантинные меры. В частности, будет ограничено время работы кафе и ресторанов.
Добавим, что Греция объявила о полной изоляции городов Салоники и Серрес. Также в городах ввели комендантский час.