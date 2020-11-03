В Венгрии вводят комендантский час

Фото: Будапешт (pixabay.com)

Правительство Венгрии ужесточает карантинные ограничения в стране. В частности, вводится комендантский час.

Об этом сообщает Reuters.

Так, с полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения. При этом ш колы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны.

Так же футбольные матчи будут проводиться со зрителями.

Пытаясь минимизировать дальнейший ущерб пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения строгих мер изоляции.

Кроме того, в Венгрии за нарушение масочного режима ожидаются суровые штрафы.

Напомним, в Париже введут комендантский час в связи с увеличением новых случаев коронавируса.

Кроме того, в Турции ужесточат карантинные меры. В частности, будет ограничено время работы кафе и ресторанов.