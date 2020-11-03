В Угорщині вводять комендантську годину

Уряд Угорщини посилює карантинні обмеження в країні. Зокрема, вводиться комендантська година.
Про це повідомляє Reuters.
Так з півночі середовища в країні закриваються бари та розважальні заклади. При цьому школи залишаються відкритими, як і всі магазини та ресторани.
Так само футбольні матчі будуть проводитися з глядачами.
Намагаючись мінімізувати подальший збиток постраждалій економіці, уряд країни досі утримується від запровадження суворих заходів ізоляції.
Крім того, в Угорщині за порушення маскового режиму очікуються суворі штрафи.
Нагадаємо, в Парижі введуть комендантську годину у зв'язку з збільшенням нових випадків коронавірусу.
Крім того, у Туреччині посилять карантинні заходи. Зокрема, буде обмежено час роботи кафе і ресторанів.
Додамо, що Греція оголосила про повної ізоляції міст Салоніки і Серрес. Також у містах ввели комендантську годину.