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В Угорщині вводять комендантську годину

Будапешт, Вівторок 03 листопада 2020 21:39
В Угорщині вводять комендантську годину
Фото: Будапешт (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Угорщини посилює карантинні обмеження в країні. Зокрема, вводиться комендантська година.

Про це повідомляє Reuters.

Так з півночі середовища в країні закриваються бари та розважальні заклади. При цьому школи залишаються відкритими, як і всі магазини та ресторани.

Так само футбольні матчі будуть проводитися з глядачами.

Намагаючись мінімізувати подальший збиток постраждалій економіці, уряд країни досі утримується від запровадження суворих заходів ізоляції.

Крім того, в Угорщині за порушення маскового режиму очікуються суворі штрафи.

Нагадаємо, в Парижі введуть комендантську годину у зв'язку з збільшенням нових випадків коронавірусу.

Крім того, у Туреччині посилять карантинні заходи. Зокрема, буде обмежено час роботи кафе і ресторанів.

Додамо, що Греція оголосила про повної ізоляції міст Салоніки і Серрес. Також у містах ввели комендантську годину.

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Новини України В світі УгорщинакарантинКоронавірускомендантский час

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