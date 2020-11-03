В Угорщині вводять комендантську годину

Фото: Будапешт (pixabay.com)

Уряд Угорщини посилює карантинні обмеження в країні. Зокрема, вводиться комендантська година.

Про це повідомляє Reuters.

Так з півночі середовища в країні закриваються бари та розважальні заклади. При цьому ш коли залишаються відкритими, як і всі магазини та ресторани.

Так само футбольні матчі будуть проводитися з глядачами.

Намагаючись мінімізувати подальший збиток постраждалій економіці, уряд країни досі утримується від запровадження суворих заходів ізоляції.

Крім того, в Угорщині за порушення маскового режиму очікуються суворі штрафи.

Нагадаємо, в Парижі введуть комендантську годину у зв'язку з збільшенням нових випадків коронавірусу.

Крім того, у Туреччині посилять карантинні заходи. Зокрема, буде обмежено час роботи кафе і ресторанів.