В Венгрии увидели возможность России объявить о победе в любое время
У России в войне с Украиной настолько серьезное преимущество, что она может объявить победу в любой момент.
Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Hirlap.
"У России так много преимуществ, что они могут сами сказать, что такое победа, и объявить о своей победе практически в любое время", - заявил венгерский политик.
По словам Гуйяша, Россия и Украина находятся в ситуации, из которой очень трудно найти выход. Он добавил, что решением самых серьезных проблем должен быть мир.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена рекомендовать сократить финансирование Венгрии. Причиной стала коррупция в правительстве премьер-министра Виктора Орбана.
Также мы писали, что Венгрия потребовала от Еврокомиссии гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под ограничения Европейского союза.
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