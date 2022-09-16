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В Угорщині побачили можливість Росії оголосити про перемогу у будь-який час

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Будапешт, П'ятниця 16 вересня 2022 22:15
В Угорщині побачили можливість Росії оголосити про перемогу у будь-який час Фото: Угорщина побачила можливість РФ оголосити про перемогу будь-коли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія має у війні з Україною настільки серйозну перевагу, що вона може оголосити перемогу будь-якої миті.

Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Hirlap.

"У Росії так багато переваг, що вони можуть самі сказати, що таке перемога, і оголосити про свою перемогу практично будь-коли", - заявив угорський політик.

За словами Гуйяша, Росія та Україна перебувають у ситуації, з якої дуже важко знайти вихід. Він додав, що вирішенням найсерйозніших проблем має бути мир.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія має намір рекомендувати скоротити фінансування Угорщини . Причиною стала корупція в уряді прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Також ми писали, що Угорщина зажадала від Єврокомісії гарантій того , що російська ядерна енергетика не потрапить під обмеження Європейського союзу.

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