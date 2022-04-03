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Від Угорщини не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну, - Зеленський

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Неділя 03 квітня 2022 00:50
Від Угорщини не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Зеленський заявив, що Київ не просив у офіційного Будапешта чогось особливого. Угорщина не надала життєво необхідний транзит оборонної допомоги, не продемонструвала морального лідерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського.

Президент України звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана: "Вся Європа бажає миру. Вся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесено з Маріуполя до Будапешта або з Харкова до Кракова, або з Чернігова до Вільнюса. Вся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому тоді офіційний Будапешт протиставляють всій Європі, всім цивілізованим країнам? Заради чого?".

Зеленський також підкреслив, що звик називати війну війною, а не «спеціальною операцією». За його словами, це називається чесність, якої не вистачає пану Орбану. Можливо, він втратив її де-небудь в контактах з Москвою.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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