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В Венгрии более тысячи медсестер вышли на протесты: требуют повышения зарплаты

Автор: Наталья Скороход

В Венгрии больше тысячи медсестер вышли на акцию протеста в Будапеште. Они требовали повышения зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Венгрии уезжает около 400-500 медсестер и более 1000 медсестер собираются покинуть Венгрию.

Протесты медсестер в Венгрии возникли поскольку правительство забывает повысить зарплату медикам. К примеру, в прошлом году прибавку к зарплате получили врачи, а о медиках младшего звена забыли.

Ранее сообщалось, что Венгрия вводит обязательную вакцинацию для медицинских работников. Такое решение приняло правительство для борьбы с коронавирусом.

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