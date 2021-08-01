В Венгрии более тысячи медсестер вышли на протесты: требуют повышения зарплаты

В Венгрии больше тысячи медсестер вышли на акцию протеста в Будапеште. Они требовали повышения зарплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Венгрии уезжает около 400-500 медсестер и более 1000 медсестер собираются покинуть Венгрию.
Протесты медсестер в Венгрии возникли поскольку правительство забывает повысить зарплату медикам. К примеру, в прошлом году прибавку к зарплате получили врачи, а о медиках младшего звена забыли.
Ранее сообщалось, что Венгрия вводит обязательную вакцинацию для медицинских работников. Такое решение приняло правительство для борьбы с коронавирусом.