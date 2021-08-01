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В Угорщині більше тисячі медсестер вийшли на протести: вимагають підвищення зарплати

Автор: Наталья Скороход

В Угорщині більше тисячі медсестер вийшли на акцію протесту в Будапешті. Вони вимагали підвищення зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угорщині їде близько 400-500 медсестер і понад 1000 медсестер збираються покинути Угорщину.

Протести медсестер в Угорщині виникли оскільки уряд забуває підвищити зарплату медикам. Наприклад, минулого року надбавку до зарплати отримали лікарі, а про медиків молодшої ланки забули.

Раніше повідомлялося, що Угорщина вводить обов'язкову вакцинацію для медичних працівників. Таке рішення прийняв уряд для боротьби з коронавірусом.

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