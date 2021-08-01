В Угорщині більше тисячі медсестер вийшли на протести: вимагають підвищення зарплати

В Угорщині більше тисячі медсестер вийшли на акцію протесту в Будапешті. Вони вимагали підвищення зарплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Угорщині їде близько 400-500 медсестер і понад 1000 медсестер збираються покинути Угорщину.
Протести медсестер в Угорщині виникли оскільки уряд забуває підвищити зарплату медикам. Наприклад, минулого року надбавку до зарплати отримали лікарі, а про медиків молодшої ланки забули.
Раніше повідомлялося, що Угорщина вводить обов'язкову вакцинацію для медичних працівників. Таке рішення прийняв уряд для боротьби з коронавірусом.