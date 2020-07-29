В Венгрии считают необходимым увеличить количество КПП на границе с Украиной

Посол Венгрии Иштван Ийдярто считает необходимым увеличить количество контрольно-пропускных пунктов на украино-венгерской границе. Также между странами необходимо создать беспрерывную автомагистраль.

Об этом Ийдярто заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, тех КПП, которые существуют на данный момент на границах между Украиной и Венгрией, недостаточно для нормального дорожного движения между станами.

"Важно обеспечить наших граждан столькими объектами инфраструктуры, насколько возможно. Похоже на то, что даже существующие два больших контрольно-пропускных пункта и несколько меньших - этого недостаточно", - сказал посол.

Ийдярто отметил, что для нормальных экономических и туристических отношений между странами, нужно создать необходимую инфраструктуру.

"Безусловно, если у вас есть прекрасные контрольно пропускные пункты, но ужасные дороги, которые ведут к ним, эта вся деятельность является ненужной. Нам надо говорить о дополнительной инфраструктуре, системе дорог. И нам надо говорить об автомагистрали, проходящей между Киевом и Будапештом", - сказал он.

Посол сообщил, что как только появится такая возможность, состоится заседание трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры. Во время заседания комиссия должна будет определить приоритетные инфраструктурные инвестиции.

Отметим, сейчас на границе с Венгрией функционируют пять автомобильных пунктов пропуска, а также три железнодорожных сообщения.

Напомним, с 15 июля Венгрия разрешила въезд для определенных категорий украинцев.