Фото: протесты в Венгрии (из открытых источников)

Демонстрации прошли по всей стране

В Венгрии прошли акции против политики правительства, возглавляемого правонационалистическим премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, уже больше месяца в Венгрии проходят акции протеста против повышения количества допустимых сверхурочных часов до 400 в год.

В столице страны Будапеште, где около 2000 горожан прошли по центру города с флагами Венгрии и ЕС, а также в 60 других крупных и мелких венгерских городах граждане протестовали против нового закона, предполагающего резкое повышение сверхурочных часов работы.

Как сообщается, в Сексарде, в 150 километрах южнее Будапешта, а также в других городах оппозиционеры выражали свой протест, блокируя автомобилями движение по одной стороне улиц.

Отметим, протесты в Венгрии начались сразу после принятия 12 декабря нового закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Напомним, ранее сообщалось, что 5 января, в Будапеште (Венгрия) состоялась многотысячная акция протеста против изменений трудового законодательства, который протестующие называют "законом о рабстве".