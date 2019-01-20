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В Угорщині пройшли акції проти політики уряду

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 06:29
В Угорщині пройшли акції проти політики уряду
Фото: протести в Угорщині (з відкритих джерел)

Демонстрації пройшли по всій країні

В Угорщині пройшли акції проти політики уряду, очолюваного правонаціоналістичним прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, вже більше місяця в Угорщині проходять акції протесту проти підвищення кількості допустимих понаднормових годин, до 400 на рік.

В столиці країни Будапешті, де близько 2000 городян пройшли по центру міста з прапорами Угорщини та ЄС, а також у 60 інших великих і дрібних угорських містах громадяни протестували проти нового закону, який передбачає різке підвищення понаднормових годин роботи.

Як повідомляється, в Сексарді, в 150 кілометрах на південь від Будапешта, а також в інших містах опозиціонери висловлювали свій протест, блокуючи автомобілями рух по одній стороні вулиць.

Зазначимо, протести в Угорщині почалися відразу після прийняття 12 грудня нового закону, який підвищує кількість допустимих понаднормових годин роботи з 250 до 400 на рік. Профспілки називають його "законом про рабство".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 січня, у Будапешті (Угорщина) відбулася багатотисячна акція протесту проти змін трудового законодавства, який протестувальники називають "законом про рабство".

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