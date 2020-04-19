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В Венгрии прогнозируют пик коронавируса в начале мая

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 20:21
В Венгрии прогнозируют пик коронавируса в начале мая
Фото: Виктор Орбан (miniszterelnok.hu)

Пик коронавируса может прийтись на 3 мая

Пик коронавируса в Венгрии может быть в начале мая. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в видеоролике, размещенном на странице в Facebook.

По словам Орбана, венгерские эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Венгрии наступит 3 мая. Он отметил, что Венгрия готовится к пику заболеваемости.

Как утверждает премьер Венгрии, до пика эпидемии страна будет иметь 5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, а впоследствии их количество будет увеличено до 8 тысяч, чего должно быть вполне достаточно для борьбы с коронавирусом.

Отметим, что по состоянию на 19 апреля в Венгрии один из самых низких среди европейских стран показатель подтвержденных случаев коронавируса. Сейчас официально подтверждено 1916 случаев, из них 189 - летальные.

Напомним, 9 апреля венгерское правительство приняло решение о продлении действия комендантского часа в Венгрии. Действие ограничения было продлено на неопределенный срок. Орбан утверждал, что ограничительные меры эффективно помогают уменьшить распространение коронавируса.

Кроме того, ранее Орбан заявлял, что пик распространения коронавируса в Венгрии ожидается в июне-июле этого года.

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