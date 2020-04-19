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В Угорщині прогнозують пік коронавірусу на початку травня

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 20:21
В Угорщині прогнозують пік коронавірусу на початку травня
Фото: Віктор Орбан (miniszterelnok.hu)

Пік коронавірусу може припасти на 3 травня

Пік коронавірусу в Угорщині може припасти на початок травня. Про це повідомив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у відеоролику, розміщеному на сторінці у Facebook.

За словами Орбана, угорські експерти прогнозують, що пік епідемії коронавірусу в Угорщині припаде на 3 травня. Він зазначив, що Угорщина готується до піку захворюваності.

Як стверджує прем'єр Угорщини, до піку епідемії країна матиме 5 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів, а згодом їх кількість буде збільшено до 8 тисяч, чого має бути цілком достатньо для боротьби з коронавірусом.

Зазначимо, що станом на 19 квітня в Угорщині один із найнижчих серед європейських країн показник підтверджених випадків коронавірусу. Наразі офіційно підтверджено 1916 випадків, з них 189 - летальні.

Нагадаємо, 9 квітня угорський уряд ухвалив рішення про продовження дії комендантської години в Угорщині. Дію обмеження було продовжено на невизначений термін. Орбан стверджував, що обмежувальні заходи ефективно допомагають зменшити поширення коронавірусу.

Крім того, раніше Орбан заявляв, що пік поширення коронавірусу в Угорщині очікується в червні-липні цього року.

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