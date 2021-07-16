В Венгрии предложат третью дозу вакцины от коронавируса

Граждане Венгрии смогут получить третью дозу вакцины от COVID-19 с 1 августа. Также прививки от коронавируса станут обязательными для всех медицинских работников.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 16 июля в эфире государственного радио, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Guardian .

По словам Орбана, врачи будут решать, какую вакцину люди должны принять в качестве третьей дозы. Она должна быть введена как минимум через 4 месяца после второй прививки, если врачи не посоветуют иначе.

Он отметил, что сейчас в стране есть вакцины разных производителей, что очень хорошо, так как врачи смогут выбрать подходящую вакцину для каждого человека.