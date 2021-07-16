В Угорщині запропонують третю дозу вакцини від коронавірусу

Громадяни Угорщини зможуть отримати третю дозу вакцини від COVID-19 з 1 серпня. Також щеплення від коронавірусу стануть обов'язковими для всіх медичних працівників.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 16 липня в ефірі державного радіо, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Guardian .

За словами Орбана, лікарі будуть вирішувати, яку вакцину люди повинні прийняти в якості третьої дози. Вона повинна бути введена як мінімум через 4 місяці після другого щеплення, якщо лікарі не порадять інакше.

Він зазначив, що зараз в країні є вакцини різних виробників, що дуже добре, так як лікарі зможуть вибрати відповідну вакцину для кожної людини.