ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Угорщині запропонують третю дозу вакцини від коронавірусу

Новость на русском →
Будапешт, П'ятниця 16 липня 2021 10:54
В Угорщині запропонують третю дозу вакцини від коронавірусу Фото: в Угорщині запропонують третю дозу вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Громадяни Угорщини зможуть отримати третю дозу вакцини від COVID-19 з 1 серпня. Також щеплення від коронавірусу стануть обов'язковими для всіх медичних працівників.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 16 липня в ефірі державного радіо, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

За словами Орбана, лікарі будуть вирішувати, яку вакцину люди повинні прийняти в якості третьої дози. Вона повинна бути введена як мінімум через 4 місяці після другого щеплення, якщо лікарі не порадять інакше.

Він зазначив, що зараз в країні є вакцини різних виробників, що дуже добре, так як лікарі зможуть вибрати відповідну вакцину для кожної людини.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи потрібна третя доза вакцини від COVID-19.

Зазначимо, Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Вакцина Коронавірус
NEWS
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі