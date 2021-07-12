Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины
Американская фармкомпания Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины от коронавируса на федеральном уровне. Представители компании планируют встретиться с медицинским регулятором США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.
Отмечается, что переговоры Pfizer с представителями Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) состоятся в понедельник, 12 июля.
Накануне президент научно-исследовательских и медицинских исследований Pfizer Микаэль Дольстен заявил, что после введения добровольцам третьей дозы, уровень антител к коронавирусу в их организме подскочил в 5-10 раз чем после двух доз вакцин.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной бустерная доза вакцины от коронавируса для поддержки защиты от вируса. Поскольку в компании Pfizer заявили, что иммунитет людей начинает ослабевать через шесть месяцев после вакцинации.
Напомним, Pfizer намерен в ближайшее время предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарат.