Американская фармкомпания Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины от коронавируса на федеральном уровне. Представители компании планируют встретиться с медицинским регулятором США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press .

Отмечается, что переговоры Pfizer с представителями Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) состоятся в понедельник, 12 июля.

Накануне президент научно-исследовательских и медицинских исследований Pfizer Микаэль Дольстен заявил, что после введения добровольцам третьей дозы, уровень антител к коронавирусу в их организме подскочил в 5-10 раз чем после двух доз вакцин.