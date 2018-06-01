В Венгрии с пониманием восприняли спецоперацию с "убийством" Бабченко

Посол Венгрии подчеркнула, что сейчас важно завершить следствие, получить информацию не только о организаторе, но и о заказчиках

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп убеждает, что в Венгрии с пониманием восприняли спецоперацию Службы безпопасности Украины (СБУ) по инсценировке убийства оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Со стороны наших партнеров было полное понимание того, что Украина не только имела право, но и обязана защищаться против российской гибридной войны", - заверила посол.

"Наша позиция является максимально четкой: сейчас важно завершить следствие, получить информацию не только о организаторе, но и о заказчиках, которые на сегодняшний день будут пытаться продолжать эти действия против Украины. Результаты расследования будут представлены как украинскому обществу, так и нашим международным партнерам", - добавила Непоп.

Как сообщает дипломат, она вчера имела ряд возможностей обсудить с венгерскими и иностранными преставниками в Будапеште вопросы предупреждения попытки убийства журналиста Аркадия Бабченка.

Непол отмечает, что она ознакомила их с ходом операции и призвала оказывать содействие в мобилизации международной поддержки для усиления санкций против российского агрессора и давления на Кремль.

Напомним, что сегодня руководители Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины планируют встретиться с представителями стран Большой семерки для того, чтобы объяснить ситуацию со спецоперацией в отношении заказного убийства Бабченко.