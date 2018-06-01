Луценко та Грицак зустрінуться з дипломатами G7

1 червня у Генеральній прокуратурі відбудеться зустріч з дипломатами G7 щодо справи Бабченко

У пятницю очільники ГПУ та СБУ планують зустрітись з представниками країн Великої сімки для того, щоб пояснити ситуацію зі спецоперацією стосовно замовного вбивства Бабченко. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі програми "Право на владу".

"Завтра у Генеральній прокуратурі відбудеться зустріч з дипломатами G7. Сподіваюсь, що ми зможемо їм пояснити, що перебуваємо в особливій ситуації. Ми на війні і наші кордони не захищені", - заявив Луценко.

За його словами, участь у зустрічі також візьмуть голова СБУ Василь Грицак та офіцери, які були задіяні у спецоперації щодо спасіння життя журналіста Аркадія Бабченко.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб", - сказала суддя.

Зазначимо, сьогодні, в ході судового засідання адвокат підозрюваного Бориса Германа в Шевченківському районному суді заявив, що нема підстав вважати, що був здійснений терористичний акт.

Адвокат заявив, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду.