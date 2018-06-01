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В Угорщині з розумінням сприйняли спецоперацію з "убивством" Бабченка

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 12:27
Фото: Аркадій Бабченко (www.facebook.com/people/Nepop-Liuba)
Фото: Аркадій Бабченко (www.facebook.com/people/Nepop-Liuba)

Посол Угорщини наголосила, що зараз важливим є завершити слідство, отримати інформацію не лише про організатора, а й про замовників

Посол України в Угорщині Любов Непоп переконує, що в Угорщині з розумінням сприйняли спецоперацію СБУ з інсценування убивства опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"З боку наших партнерів було повне розуміння того, що Україна не лише мала право, а і зобов’язана захищатися проти російської гібридної війни", - запевнила посол.

"Наша позиція є максимально чіткою: зараз важливим є завершити слідство, отримати інформацію не лише про організатора, а й про замовників, які на сьогоднішній день будуть намагатися продовжувати ці дії проти України. Результати розслідування будуть представлені як українському суспільству, так і нашим міжнародним партнерам", - додала Непоп.

Як повідомляє дипломат, вона вчора мала низку нагод обговорити з угорськими та іноземними преставниками в Будапешті питання попередження спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Непол зазначає, що вона ознайомиила їх з ходом операції та закликала сприяти в мобілізації міжнародної підтримки для посилення санкцій проти російського агресора та тиску на Кремль.

Нагадаємо, що сьогодні очільники Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України планують зустрітись з представниками країн Великої сімки для того, щоб пояснити ситуацію зі спецоперацією стосовно замовного вбивства Бабченко.

 

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Теги публікації: Служба безпеки України, Угорщина, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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