В Венгрии полиция обстреляла грузовик с нелегальными мигрантами

Венгерская полиция заявила, что обстреляла грузовик, в котором находились около 30 человек. Предположительно, в транспорте находились нелегальные мигранты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fourals .

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте на границе с Австрией в деревне Харка. Там грузовик на высокой скорости двигался к переходу. Отмечают, что офицер требовал остановки транспорта. Однако водитель лишь прибавил скорость. Он проехал без остановки, потому полиции пришлось открыть огонь.

В полиции указали, что грузовик с венгерскими номерами пересек границу, а затем сломался. Австрийская полиция арестовала его водителя, он оказался гражданином Египта, и около 30 пассажиров, гражданство которых пока неизвестно. Они находились в багажнике грузовика.

По данным полиции, в последние недели 2021 года венгерские власти еженедельно отправляли на южные границы страны с Сербией и Румынией от 2000 до 2500 мигрантов. Венгрия построила забор вдоль границы с Сербией, чтобы предотвратить въезд мигрантов в 2015 году.