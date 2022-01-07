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В Венгрии полиция обстреляла грузовик с нелегальными мигрантами

Автор: Иванна Шовкун

Венгерская полиция заявила, что обстреляла грузовик, в котором находились около 30 человек. Предположительно, в транспорте находились нелегальные мигранты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fourals.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте на границе с Австрией в деревне Харка. Там грузовик на высокой скорости двигался к переходу. Отмечают, что офицер требовал остановки транспорта. Однако водитель лишь прибавил скорость. Он проехал без остановки, потому полиции пришлось открыть огонь.

В полиции указали, что грузовик с венгерскими номерами пересек границу, а затем сломался. Австрийская полиция арестовала его водителя, он оказался гражданином Египта, и около 30 пассажиров, гражданство которых пока неизвестно. Они находились в багажнике грузовика.

По данным полиции, в последние недели 2021 года венгерские власти еженедельно отправляли на южные границы страны с Сербией и Румынией от 2000 до 2500 мигрантов. Венгрия построила забор вдоль границы с Сербией, чтобы предотвратить въезд мигрантов в 2015 году.

Напомним, 2 января группа нелегальных мигрантов из Ирака вылетела из международного аэропорта Литвы. В состав группы вошли почти 100 человек, которые добровольно согласились вернуться на родину.

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