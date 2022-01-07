ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Венгрии полиция обстреляла грузовик с нелегальными мигрантами

Новина українською →
Венгрия, Пятница 07 января 2022 16:01
В Венгрии полиция обстреляла грузовик с нелегальными мигрантами Фото: в Венгрии полиция стреляла в грузовик с мигрантами (twitter.com/HRDefsEN)
Автор: Иванна Шовкун

Венгерская полиция заявила, что обстреляла грузовик, в котором находились около 30 человек. Предположительно, в транспорте находились нелегальные мигранты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fourals.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте на границе с Австрией в деревне Харка. Там грузовик на высокой скорости двигался к переходу. Отмечают, что офицер требовал остановки транспорта. Однако водитель лишь прибавил скорость. Он проехал без остановки, потому полиции пришлось открыть огонь.

В полиции указали, что грузовик с венгерскими номерами пересек границу, а затем сломался. Австрийская полиция арестовала его водителя, он оказался гражданином Египта, и около 30 пассажиров, гражданство которых пока неизвестно. Они находились в багажнике грузовика.

По данным полиции, в последние недели 2021 года венгерские власти еженедельно отправляли на южные границы страны с Сербией и Румынией от 2000 до 2500 мигрантов. Венгрия построила забор вдоль границы с Сербией, чтобы предотвратить въезд мигрантов в 2015 году.

Напомним, 2 января группа нелегальных мигрантов из Ирака вылетела из международного аэропорта Литвы. В состав группы вошли почти 100 человек, которые добровольно согласились вернуться на родину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Сирии
NEWS
Как будут расти пенсии в 2022 году: даты и суммы повышений
Как будут расти пенсии в 2022 году: даты и суммы повышений
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане