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В Угорщині поліція обстріляла вантажівку з нелегальними мігрантами

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Угорщина, П'ятниця 07 січня 2022 16:01
В Угорщині поліція обстріляла вантажівку з нелегальними мігрантами Фото: в Угорщині поліція стріляла у вантажівку з мігрантами (twitter.com/HRDefsEN)
Автор: Іванна Шовкун

Угорська поліція заявила, що обстріляла вантажівку, в якій перебувало близько 30 людей. Імовірно, у транспорті були нелегальні мігранти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fourals.

Інцидент стався на контрольно-пропускному пункті на кордоні з Австрією у селі Харка. Там вантажівка на високій швидкості рухалася до переходу. Наголошують, що офіцер вимагав зупинки транспорту. Проте водій лише додав швидкості. Він проїхав без зупинки, тому поліції довелося відкрити вогонь.

У поліції вказали, що вантажівка з угорськими номерами перетнула кордон, а потім зламалася. Австрійська поліція заарештувала її водія, він виявився громадянином Єгипту, та близько 30 пасажирів, громадянство яких поки що невідоме. Вони були в багажнику вантажівки.

За даними поліції, в останні тижні 2021 року угорська влада щотижня відправляла на південні кордони країни з Сербією та Румунією від 2000 до 2500 мігрантів. Угорщина побудувала паркан уздовж кордону з Сербією, щоб запобігти в'їзду мігрантів у 2015 році.

Нагадаємо, 2 січня група нелегальних мігрантів з Іраку вилетіла з міжнародного аеропорту Литви. До складу групи увійшли майже 100 людей, які добровільно погодилися повернутись на батьківщину.

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