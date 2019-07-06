В Венгрии ожидают от Зеленского решения языкового вопроса

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского решения языкового вопроса, который возник из-за "языкового" и "образовательного" законов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как рассказал Сийярто, сейчас в Венгрии видят надежду в Зеленском и надеются, что он не будет проводить "антиугорську политику". Сийярто ожидает от Зеленского решений по "образовательном" и "языковому" законам, которые вызвали возмущение у венгров.

"Сейчас с новым украинским президентом мы связываем новые надежды. Поскольку он сделал достаточно обнадеживающие заявления по этому поводу - и мы действительно надеемся, что вслед за этими его словами будут и действия. Надеемся, что его действия (возможно, после парламентских выборов) позволят вернуть наши двусторонние отношения на путь, основанный на взаимном уважении, взаимном доверии и взаимной пользе", - заявил глава венгерского МИД.

По словам Сийярто, Венгрию не устраивают определенные пункты украинских законов о языку и образованию. Он добавил, что для решения вопросов вокруг этих законов было бы достаточно всего нескольких поправок.

"Если речь об образовании - то венгры, которые живут в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке до момента, пока "образовательный закон" не приняли. Поэтому мы как минимум ожидаем поправки, которая восстановит права венгров, которые они уже имели. Относительно "языкового закона" - то он практически "убивает" шансы использовать венгерскую в государственном управлении, культуре, медиа. Таким образом поправка, которая даст возможность венграм использовать свой родной язык в этих отраслях, нас полностью удовлетворит", - пояснил он.

Сийярто отметил, что в случае возврата венграм прав, которые, по его мнению, были ограничены украинскими законами, Венгрия отменит вето на проведение заседаний Украина-НАТО.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало на беседу посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто из-за недавних высказываний Сийярто в канадском Торонто. Сийярто в Торонто в очередной раз обвинил Украину в якобы "нарушении прав венгерского общества" из-за принятия "образовательного закона".