В Угорщині відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні

Фото: пам'ятник жертвам Голодомору в Україні (fb.com / Nepop Liuba)

Пам'ятник відкрили в угорському місті Сегед

У п'ятницю, 16 листопада, в місті Сегед (Угорщина) відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Угорщини.

Як повідомляється, в церемонії відкриття взяли участь посол України в Угорщині Любов Непоп та парламентський держсекретар міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр.

"Протягом останніх десятиліть Україна пройшла навіть більше випробувань, ніж угорці", - підкреслив Мадяр.

Крім того, угорський держсекретар заявив, що Голодомор в Україні був експериментом влади Радянського Союзу, яка хотіла зламати українців шляхом заморення голодом.

"Україна вистояла у цьому випробуванні, і в 90-х роках здобула незалежність; сьогодні вона є самостійною державою, яка, подібно до угорців, може сподіватися на більш щасливе майбутнє. Історія довела, що український народ є настільки сильним, щоб не йти проти когось для того, щоб зміцнити власну ідентичність", - заявив Мадяр.

За словами Непол, пам’ятник було встановлено у центрі міста на Домській площі в парку центрального собору, на території, яка віднесена до світової культурної спадщини.

"Вірю, що і в усіх інших життєвих ситуаціях ми так само стоятимемо пліч-о-пліч, разом вшановуючи жертв трагедій минулого, протидіючи нинішнім і запобігаючи майбутнім загрозам" - підкреслила посол.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що американський штат Орегон визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зазначимо, що вже 19 американських штатів приєдналися до вшанування 85-ї річниці пам'яті жертв Голодомору.

Раніше комітет Сенату США затвердив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, в тому числі права на самовизначення і свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.