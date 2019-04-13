В Венгрии осудили почти 40 украинцев за подделку документов

Районный суд пограничного венгерского города Эгер, который находится в 80 км от границы с Украиной, огласил приговор 39 украинцам, обвиняемым в подделке документов при получении венгерского гражданства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

Пресс-секретарь суда Далма Решан сообщил, что 12 обвиняемых приговорены к условным срокам от 2 до 10 лет. Также 39 украинцев, которые мошенническим способом пытались получить гражданство Венгрии получили штрафы размером в 50 тыс. форинтов (около 4,5 тыс. грн).

Сообщается, что наибольший срок получили двое обвиняемых, имеющих двойное гражданство Украины и Венгрии. Они занимались фальсификацией и помогали украинцам получать гражданство Венгрии за денежное вознаграждение.

Обвиняемые искали граждан Украины, не владеющих венгерским языком, а впоследствии тех, кто знал язык. После этого изготавливались украинские паспорта, где сменялись фотографии. Это позволяло фальсифицировать документы другим лицам и проходить тест на знание венгерского языка в районных отделениях. Эта схема использовалась зловмисинками еще в 2014 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Венгрии открыли 370 дел против украинцев через венгерское гражданство. Против украинцев, которые незаконным путем получили гражданство Венгрии по состоянию на 28 января 2019 года, было открыто 370 дел.