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В Венгрии хотят, чтобы Украина разрешила использовать венгерский язык во всех сферах

Новина українською →
Будапешт, Понедельник 21 июня 2021 22:38
В Венгрии хотят, чтобы Украина разрешила использовать венгерский язык во всех сферах Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина должна предоставить венгерскому меньшинству право использовать свой язык во всех сферах, в том числе в образовании, культуре и государственном управлении.

Об этом в ходе дебатов в ПАСЕ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В своем вступительном слове он подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и отметил, что в странах Евросоюза "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении". При этом министр не упомянул ни одну страну.

Позднее, в ходе дебатов, Сийярто уточнил, что его претензии относятся к Украине, где проживают венгры, и выразил уверенность, что речь идет о "восстановлении такого права" для них.

"Мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент (Верховная рада - ред.) принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления", - добавил министр.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля в Раде подготовили рабочую версию закона о национальных меньшинствах.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости защищать национальные меньшинства в Украине, чтобы не повторилась история, которая произошла с украинским Крымом и Донбассом.

Так, в феврале Зеленский предложил разработать новый закон о национальных меньшинствах.

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