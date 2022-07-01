В Венгрии хотят радикально увеличить оборонные возможности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна должна радикально увеличить оборонные возможности. Такое заявление прозвучало на фоне войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы должны радикально увеличить наши оборонные возможности", - сказал Орбан.
Премьер подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы военные действия в Украине закончились как можно быстрее.
Напомним, ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана призвал Европейский Союз отказаться от новых санкций против России. Будапешт предлагает возобновить переговоры с Москвой.
Как известно, Венгрия одна из немногих европейских стран, которая до сих пор поддерживает тесный контакт с Россией. Будапешт уже несколько раз пытался заблокировать санкции ЕС против РФ и ее руководства.