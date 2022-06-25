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В Венгрии АЗС вводят ограничения на продажу топлива: что произошло

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Суббота 25 июня 2022 16:39
В Венгрии АЗС вводят ограничения на продажу топлива: что произошло Фото: в Венгрии АЗС вводят ограничения на продажу топлива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство премьер-министра Виктора Орбана ввело временное ценовое ограничение на топливо, чтобы защитить потребителей от инфляции. Вследствие этого несколько АЗС страны ввели ограничения на объем продажи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сеть АЗС MOL вдвое сократила предварительный лимит на объем по заправке топливом. Австрийская сеть OMV, со своей стороны, заявила, что ее ограничение в 50 литров будет касаться лишь того топлива, которое продается по льготной цене.

MOL призывает поэтапно отменять ценовой потолок, который установил розничную цену на топливо с октановым числом 95, а также на дизель на уровне 480 форинтов за литр.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, вопрос о дефиците топлива в Украине решат до осени.

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