В Венгрии АЗС вводят ограничения на продажу топлива: что произошло
Правительство премьер-министра Виктора Орбана ввело временное ценовое ограничение на топливо, чтобы защитить потребителей от инфляции. Вследствие этого несколько АЗС страны ввели ограничения на объем продажи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сеть АЗС MOL вдвое сократила предварительный лимит на объем по заправке топливом. Австрийская сеть OMV, со своей стороны, заявила, что ее ограничение в 50 литров будет касаться лишь того топлива, которое продается по льготной цене.
MOL призывает поэтапно отменять ценовой потолок, который установил розничную цену на топливо с октановым числом 95, а также на дизель на уровне 480 форинтов за литр.
Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, вопрос о дефиците топлива в Украине решат до осени.
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