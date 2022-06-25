В Угорщині АЗС вводять обмеження на продаж пального: що сталося

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана ввів тимчасове цінове обмеження на пальне, аби захистити споживачів від інфляції. Внаслідок цього декілька АЗС країни ввели обмеження на обсяг продажі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Мережа АЗС MOL удвічі скоротила попередній ліміт на обсяг щодо заправки паливом. Австрійська мережа OMV, зі свого боку, заявила, що її обмеження в 50 літрів стосуватиметься лише того палива, яке продається за пільговою ціною.

MOL закликає поетапно скасовувати цінову стелю, яка встановила роздрібну ціну на паливо з октановим числом 95, а також на дизель на рівні 480 форинтів за літр.