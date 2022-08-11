Венгерский OTP Bank может свернуть бизнес в России

Венгерский OTP Bank может выйти с рынка РФ, продав российскую дочернюю компанию. Сейчас такую возможность рассматривают в компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании за первое полугодие.
Менеджмент заявил, что руководствуется принципом "непрерывной деятельности", однако в России рассматривает все возможные варианты, в том числе "продажу российского предприятия по приемлемой цене".
При этом банк в отчете подчеркнул, что желал бы продолжать деятельность и в Украине, и в России.
Стоит отметить, что 5 августа глава Кремля Владимир Путин подписал указ, который усложняет продажу российских "дочек" иностранных компаний. В частности, речь идет о кредитных и финансовых организациях.
Теперь такие операции в России можно проводить только при личном согласовании Путина. Раньше для этого требовалось решение профильной комиссии правительства, но в июле Минфин России отметил, что не будет принимать таких решений.
Напомним, ранее немецкий логистический гигант DHL отказался доставлять грузы внутри России.
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