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Угорський єврокомісар обговорив з угорцями захист їх прав на Закарпатті. У МЗС відреагували

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 23:37
Угорський єврокомісар обговорив з угорцями захист їх прав на Закарпатті. У МЗС відреагували Фото: Олівер Вархейи (interpressnews.ge)
Автор: Инна Собора

Єврокомісар з питань розширення та сусідства ЄС Олівер Вархейи обговорив з представниками угорців Закарпаття питання необхідності забезпечити права нацменшин в Україні. Він провів відповідну онлайн-зустріч.

Про це повідомив сам Вархейи у своєму Twitter.

Він уточнив, що переговори пройшли з головою Товариства угорської культури Закарпаття Ласло Брензовичем і депутатом Європарламенту Андреа Бочкор.

"Сьогодні обговорюємо необхідність забезпечення Україною прав осіб, які належать до національних меншин, у тісній співпраці з їх представниками", - розповів Вархейи.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на це повідомлення. Прес-секретар МЗС Олег Ніколенко заявив, що прав угорської та інших національних меншин в Україні нічого не загрожує.

"МЗС і Міносвіти ведуть діалог з угорськими урядовцями, надають їм вичерпні роз'яснення особливостей організації навчального процесу в Україні. Ми виступаємо проти політизації і будь-яких зловживань цією темою" , - сказав Ніколенко коментарі "Радіо Свобода".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить російського впливу на політику Угорщини щодо Києва.

Нагадаємо, вчора в Києві має відбутися перше засідання Міжвідомчої комісії України і Угорщини з питань освіти. Країни планували обговорити проблему навколо закону про освіту.

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