Венецианская комиссия завтра вынесет заключения по двум украинским законам

Фото: Венецианская комиссия (coe.int)

Заключения по Украине: ЗУ "О поддержке функционирования украинского языка как государственного" и о внесении изменений в нормативно-правовую базу органов судебной власти

Венецианская комиссия завтра вынесет заключения Закона Украины "О поддержке функционирования украинского языка как государственного" и о внесении изменений в нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность Верховного суда и органов судебной власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня пленарного заседания Венецианской комиссии.

Сообщается, что согласно повестке, обсуждение будет проходить с 12:00 по 14:00 по киевскому времени.

"Кроме того, ожидается, что будут приняты записки amicus curiae (лицо, оказывающее содействие суду, предлагая вниманию суда информацию - ред) для Конституционного суда Украины о досрочном завершении мандата парламентариев, а также для Конституционного суда Республики Молдова в отношении Закона "О прокуратуре и уголовной ответственности судей Конституционного суда", - говорится в сообщении.

Также в ходе заседания Венецианская комиссия изберет своего главу, заместителей главы и других высокопоставленных представителей.

Напомним, Конституционный суд Украины обратился к Венецианской комиссии о предоставлении заключения о конституционности законопроекта №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. Суд направил комиссии соответствующее письмо.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник, 26 ноября, КСУ рассматривал законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы.

Кроме того, глава государства зарегистрировал законопроект №1027 в Раде 29 августа. А 3 сентября парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство".