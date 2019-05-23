Венецианская комиссия рассмотрит "языковой закон"

В Европейской комиссии за демократию через право, которую часто называют Венецианской комиссией, поступило письмо с просьбой подготовить заключение по тексту закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Письмо в Венецианскую комиссию направил глава мониторингового комитета ПАСЕ депутат от Британии, консерватор Роджер Гейл. Этот комитет отслеживает соблюдение странами-членами Совета Европы их обязательств в сфере демократии, верховенства права и защиты прав человека.

Решение европейских экспертов относительно "языкового закона" могут одобрить во время октябрьской или декабрьской пленарной сессии Венецианской комиссии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий заявил, что "языковой закон" не оценивала Венецианская комиссия, ведь он не может ограничивать права национальных меньшинств и языков коренных народов. По словам депутата, о необходимости направления документа на оценку комиссии были проведены дипломатические переговоры.

Кроме того, 22 мая постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно "языкового закона".

15 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал "языковой закон" - законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".