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Венецианская комиссия приветствует решение КСУ о судебной реформе Зеленского

Новости » Политика     13.03.2020 - 10:04
Венецианская комиссия приветствует решение КСУ о судебной реформе Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Венецианская комиссия попросила убрать положения в законе Зеленского еще в декабре прошлого года

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио приветствовал решение Конституционного суда Украины частично отменить реформу президента Владимира Зеленского о деятельности органов судейского самоуправления. Об этом говорится в заявлении комиссии.

Букиккио напомнил, что Венецианская комиссия попросила убрать положения в законе Зеленского еще в декабре прошлого года.

"Я приветствую то, что Конституционный суд своим решением от 11 марта признал неконституционной поправку в законе о судебной власти и статусе судей, которая сокращала максимальное количество судей в Верховном суде от 200 до 100. В своем заключении в декабре 2019 года Венецианская комиссия попросила убрать это положение", - говорится в заявлении.

Президент комиссии отметил, что повторение того же после выборов стало бы сигналом и судьям, и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, могут ли судьи Верховного суда оставаться на посту, или нет.

Напомним, Конституционный Суд Украины опубликовал решение по судебной реформе президента Украины Владимира Зеленского.

В обнародованном решении КСУ также обратил внимание, что переименование Верховного суда Украины в Верховный суд не должно проходить без автоматического перевода судей. КСУ пришел к выводу, что между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда не было отличий.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВенецианская комиссияКонституционный суд УкраиныСудебная реформа
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