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Венеціанська комісія вітає рішення КСУ про судову реформу Зеленського

Новини » Політика     13.03.2020 - 10:04
Венеціанська комісія вітає рішення КСУ про судову реформу Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Венеціанська комісія попросила прибрати положення в законі Зеленського ще у грудні минулого року

Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо привітав рішення Конституційного суду України частково скасувати реформу президента Володимира Зеленського про діяльність органів суддівського врядування. Про це йдеться у заяві комісії.

Букіккіо нагадав, що Венеціанська комісія попросила прибрати положення в законі Зеленського ще у грудні минулого року.

"Я вітаю те, що Конституційний суд своїм рішенням від 11 березня визнав неконституційною поправку до закону про судову владу і статус суддів, яка скорочувала максимальну кількість суддів у Верховному суді від 200 до 100. У своєму висновку в грудні 2019 року Венеціанська комісія попросила прибрати це положення", - йдеться у заяві.

Президент комісії зазначив, що повторення того ж після виборів стало б сигналом і суддям, і широкій громадськості, що від волі відповідної більшості в парламенті залежить, чи можуть судді Верховного суду залишатися на посаді, чи ні.

Нагадаємо, Конституційний Суд України опублікував рішення по судовій реформі президента України Володимира Зеленського.

У оприлюдненому рішенні КСУ також звернув увагу, що перейменування Верховного суду України на Верховний суд не мало проходити без автоматичного переведення суддів. КСУ дійшов висновку, що між юридичним статусом судді Верховного суду України та судді Верховного суду не було відмінностей.

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