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Венецианская комиссия предоставила заключение по законопроекту о Высшем совете правосудия

Автор: Дмитрий Левицкий

Венецианская комиссия 5 мая опубликовала срочное заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского №5068 касательно Высшего совета правосудия. Документ содержит 11 рекомендаций Комиссии к тексту законопроекта.

Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии.

Президентский законопроект предусматривает создание Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности. Поэтому комиссия рекомендовала изложить эти критерии в тексте или сослаться на национальные или международные источники.

Комиссия также рекомендовала предоставить Этическому совету полномочия, которых было бы достаточно для проведения расследования в отношении кандидатов в члены ВСП, например, можно применить правила, по которым выбирали судей Высшего антикоррупционного суда.

В то же время Комиссия считает нереалистичным трехмесячный срок, за который Этический совет должен проверить действующих членов ВСП, а также рекомендует наделить Этический совет полномочиями заключать перечень кандидатов на должность членов ВСП, а не комитет Верховной рады по вопросам правосудия.

Кроме того, в заключении Комиссии также рекомендуется, чтобы Этический совет предоставляла выводы о несоответствии в должности Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции и Национального антикоррупционного бюро для дальнейших действий.

Напомним, в конце марта Украина обратилась к Венецианской комиссии с просьбой предоставить выводы о президентских законопроектов касательно ВРП. Соответствующую просьбу в комиссию направил глава парламента Дмитрий Разумков.

Как писало РБК-Украина, соответствующие законопроекты президент Владимир Зеленский внес в Раду в феврале 2021 года.

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