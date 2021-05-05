Венецианская комиссия предоставила заключение по законопроекту о Высшем совете правосудия

Президентский законопроект предусматривает создание Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности. Поэтому комиссия рекомендовала изложить эти критерии в тексте или сослаться на национальные или международные источники.

Комиссия также рекомендовала предоставить Этическому совету полномочия, которых было бы достаточно для проведения расследования в отношении кандидатов в члены ВСП, например, можно применить правила, по которым выбирали судей Высшего антикоррупционного суда.

В то же время Комиссия считает нереалистичным трехмесячный срок, за который Этический совет должен проверить действующих членов ВСП, а также рекомендует наделить Этический совет полномочиями заключать перечень кандидатов на должность членов ВСП, а не комитет Верховной рады по вопросам правосудия.

Кроме того, в заключении Комиссии также рекомендуется, чтобы Этический совет предоставляла выводы о несоответствии в должности Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции и Национального антикоррупционного бюро для дальнейших действий.